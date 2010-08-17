-RUSYA KUPAYA EVSAHİPLİĞİ YAPARSA VİZE İSTEMEYECEK MOSKOVA (A.A) - 17.08.2010 - Rusya Başbakanı Vladimr Putin, Rusya'nın 2018 veya 2022 Dünya Kupası'na evsahipliğini kazanması halinde katılımcılara vize muafiyeti getireceğini söyledi. Rus haber ajansları, Putin'in FIFA heyetiyle yaptığı görüşmede, Rusya'nın 2018 veya 2022 Dünya Kupası evsahipliğini kazanması halinde katılımcılardan vize istemeyeceğini belirterek Rusya'nın şansını artırmaya çalıştığını kaydettiler. Putin, Rusya'nın dünya kupası için altyapı inşaatına yakında başlayacağını ve bu çalışmaları evsahipliğini almasalar bile tamamlayacaklarını söyledi. Dünya kupası evsahipliği için Rusya, İngiltere ve ABD'nin de aralarında yer aldığı 9 ülke yarışırken, FIFA heyeti aralık ayında açıklayacağı karar öncesinde 9 ülkedeki incelemelerini sürdürüyor. FIFA heyeti, Rusya'nın dünya kupasına evsahipliği yapmayı planladığı St. Petersburg, Moskova, Kazan ve Soçi kentlerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra perşembe günü Rusya'dan ayrılacak.