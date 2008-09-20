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Ekonomi

Rusya krizi domates üreticilerini vurdu

Rusya'ya da ihracatın durmasıyla domates fiyatları 8 kuruşa kadar düştü. Üreticiler, domateslerini satabilmek için fabrika kapılarında bekliyor.

20 Eylül 2008 03:00

Konya'nın Ereğli ilçesinde domates fiyatları dibe vurdu. Bu sene açık sahada aşırı üretim yapılması ve Rusya'ya da ihracatın durmasıyla domates fiyatları 8 kuruşa kadar düştü. Domates üreticisi ürettikleri ürünleri satamadığı için de sofralık domatesleri de salça fabrikasına vermek zorunda kalıyor.

Üreticinin sıkıntısı bununla da bitmiyor. Domatesini 8 kuruşa zor sattığı gibi günlerce de fabrika kapılarında bekliyor.

Üreticiler şu anda ürettikleri ürünün masraflarını karşılamadığını ve borç batağında olduklarını söylüyor. İçinde bulundukları durumdan kurtulmak için yetkililerin bir an evvel harekete geçmesi ve acil çözümler üretilmesi gerektiğini ifade eden çiftçiler, böyle giderse çiftçiliğin tamamen biteceğini söylüyor.

Günlerce sırada bekleyen araçlardaki domatesin suyunun aşırı sıcaktan aktığı için ilk yüklendiğinde 10 ton gelen domatesin 6-7 tonlara kadar düştüğünü belirten domates üreticileri, bundan dolayı da zaten zarar ettikleri domatesten daha fazla zarar ettiklerini söylüyor.

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