Rusya: Kremlin'in internet sayfasına ABD'den siber saldırılar düzenlendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığı'nın internet sayfasının her gün ABD kaynaklı saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Peskov, "Her gün ABD topraklarından gerçekleştirilen siber saldırılar tespit ediliyor. Bunlar arasında Rusya Devlet Başkanlığı'nın sitesine düzenlenen saldırılar da var" dedi.

Peskov, saldırıların kaynağının ABD istihbaratı olup olmadığı sorusunaysa şu yanıtı verdi: "Ben sadece saldırıların düzenlendiği yerin ABD toprakları olduğunu ifade ettim. Saldırıların arkasında Washington yönetimi olduğu açıklamasıyla kamuoyunun kafasını karıştırmak istemiyorum."

Peskov, herhangi bir ülkenin topraklarından siber saldırı düzenlenmesi, o ülkenin yönetiminin bunda parmağı olduğu anlamına gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Peskov, farklı kanallar üzerinden Rusya'nın iç işlerine müdahale etme girişimleri olduğunu da kaydetti.