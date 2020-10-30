Rusya, Koronavirüs aşısının toplu üretiminde 'ekipman kıtlığı' sorunu yaşıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tescilledikleri yeni tip Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin "ekipman kıtlığı" yaşadığını ve bu sebeple toplumu üretiminin gecikebileceğini ifade etti.

Bir yatırım forumunda konuşan Putin, "Artık akıllarda kalan tek soru gereken endüstriyel üretim seviyesini nasıl karşılayabileceğimiz" dedi.

Rus lider, "Toplu üretim için gerekli olan bazı ekipmanların eksikliği veya müsait olmaması ile ilgili belli problemler var" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Reuters'a konuşan kaynaklar 25 klinik test noktasından 8'inin geçici olarak çalışmaları durdurduğunu ifade etti. Buna gerekçe olarak kendilerine verilen dozları bitirmeleri gösterildi.