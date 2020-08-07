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Dünya

Rusya, Koronavirüs aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacak

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı, aşıda üçüncü aşamada olduklarını duyurdu

07 Ağustos 2020 13:41

Rusya, geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacağını duyurdu. 

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Gridnev, ilk Covid-19 aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacaklarını söyledi. Şu anda aşının üçüncü aşamada olduğunu belirten Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, denemelerin önemine vurgu yaptı.

Rusya'da aşı önce sağlık personelleri ve yaşlı vatandaşlara uygulanacak. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Rusya'da toplu aşı çalışmalarına ekim ayında başlanacağını duyurmuştu.

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