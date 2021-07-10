Rusya, köpekler için geliştirilen paraşüt sistemini denedi

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Rusya'da paraşütçü askerler ve arama kurtarma ekipleri yakın zamanda uçaklardan dört ayaklı dostlarıyla atlamaya başlayabilir.

Rusya devletine ait havacılık şirketi Teknodinamika bu hafta köpekler için geliştirdikleri paraşüt sisteminin son aşamalarında olduklarını duyurdu. Salı günü devlet medyasında yayımlanan görüntülerde bir doberman ve Alman kurdunun 4 bin metreden atlayıp açık bir alana yumuşak iniş yaptığı görüldü.

Yapılan basın açıklamasında, "Dört ayaklı güvenlik gücü mensupları sıkça askeri ve kurtarma operasyonlarında yer alıyor. Ancak bazen hedeflerine yürüyerek veya hava araçlarıyla ulaşmaları mümkün olmuyor. Böyle durumlarda özel bir süspansiyon sistemine ihtiyaç duyuluyor" denildi.

Denemelere katılan paraşütçüler Yuri Mironov ve Andrey Toropkov testlerin iyi geçtiğini ancak köpeklerin uzun süre beslenmemek gibi ek eğitimler alması gerektiğini ifade etti.

Toropkov, köpeklerin uçuş boyunca rahatsız olmadığını ve bazen camlardan bulutları izlediğini belirtti. Kapılar açıldığında ses ve rüzgardan köpeklerin rahatsız olduğunu belirten Toropkov, onlarla birlikte gelen uzmanın köpekleri rahatlattığını ifade etti.

Denemelerin 2021 sonu itibariyle sona ermesi bekleniyor.