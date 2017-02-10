Rusya: Koordinatlar Türkiye tarafından verildi

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kasabasında dün 3 Türk askerinin hayatını kaybettiği Rus hava saldırısı öncesi vurulacak noktanın koordinatlarının Türkiye tarafından verildiğini söyledi.

Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef, ordumuz teröristlere yönelik hava saldırısı düzenlerken Türk ortaklarımızın verdiği koordinatları izliyordu. O koordinatlarda Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu. Bu yüzden bu kasıtsız saldırı geçrekleşti" dedi.

Peskov, "Bu koordinat sağlama konusunda bir koordinasyon eksikliğinden ibaret. Ben bunu böyle formüle ederdim" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvetleri, Rusya'ya ait bir savaş uçağının "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde kazaen Türk askerlerini vurduğunu" açıklamıştı.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 11 asker de yaralanmıştı.

Peskov dün yaptığı açıklamada, "Olay saldırılar sırasında koordinatlar konusunda Rus hava gücünün içindeki anlaşmazlıktan kaynaklandı" demişti.