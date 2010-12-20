-RUSYA KONSEY'E SUNDUĞU METNİ DEĞİŞTİRDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 20.12.2010 - BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore toplantısında Rusya'nın Batılı ülkelerle anlaşma sağlamak için Konsey'e sunduğu metinde değişiklik yaptığı bildirildi. Rusya'nın talebiyle toplanan ve basına kapalı yapılan toplantıda, Konsey'in daimi üyeleri ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Rusya'nın Konsey'e sunduğu ilk metni reddetmesinin ardından Rusya ve Çin de İngiltere tarafından sunulan ve Kuzey Kore'yi suçlayan metni kabul etmemişlerdi. Rusya'nın, yaklaşık 7,5 saattir devam eden toplantıda bir metin üzerinde anlaşma sağlamak amacıyla Konsey'e sunduğu ilk metni değiştirerek, 23 Kasımda Güney Kore'nin Yeonpyeong adasının bombalanmasını kınayan, ama açıkça Kuzey Kore'yi kınamayan yeni bir metin sunduğu öğrenildi. Olayda 4 Güney Koreli asker hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. BM kulislerinde bu yeni metnin ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya tarafından kabul edilebileceği, ancak Güney Kore'nin metinden hoşnut olmadığı belirtiliyor. Halen resmi bir açıklamanın yapılmadığı Konsey toplantısı sürüyor.