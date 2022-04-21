Rusya komutanlarını kaybetmeye devam ediyor: Albay Mikhail Nagamov Ukrayna'da öldürüldü

Rusya'nın sorunlarla boğuştuğu Ukrayna istilasında bir albay daha kaybettiği belirtiliyor. Rus medyasındaki haberlere göre, 41 yaşındaki Mikhail Nagamov 13 Nisan'da Ukrayna'daki çatışmalarda öldürüldü.

Nagamov'un Moskova'nın yaklaşık 210 km kuzeydoğusunda, Yaroslavl bölgesindeki Rostov kasabasının mühendis, diğer adıyla istihkam alayının lideri olduğu söylendi.

Independen Türkçe'nin haberine göre Nagamov'un ölümü (doğrulandığı takdirde), 24 Şubat'ta Ukrayna'yı istila etmeye başladığından beri Rusya'nın yüksek rütbeli askeri zayiatının uzun listesindeki en son kayıp olacak. En az 8 generalin (Batılı yetkililer 7 tane sayıyor) yanı sıra 30'dan fazla albayın öldüğü belirtiliyor.

Ukrayna: 20 bin 900 Rus personeli öldürüldü

Çarşamba günü Ukrayna, savaşta yaklaşık 20 bin 900 Rus personelin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya, 1351 askerin öldürüldüğünü belirttiği 25 Mart'tan bu yana ölü sayısını güncellemedi.

Salı günü, Rus devlet haber ajansı Tass, Karadeniz'deki bir çıkarma gemisinin kaptanının öldüğünü bildirmişti.

Tass, Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev'e atıfla, Kaptan Aleksander Çirva'nın Ukrayna güçleriyle çatışmada öldürüldüğünü belirtmişti.

Rus birlikleri geri çekildi

Ülkenin güneyi haricinde hiçbir büyük kenti ele geçirememesi üzerine Rusya geçen ay sonlarına doğru Ukrayna genelinde askeri birliklerini geri çekmişti.

Rus ordusu bu hafta doğu Ukrayna'da, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'un yanı sıra uzun zamandır tartışmalı olan Donbas bölgesini hedef alan yeni bir saldırı başlattı.

Kremlin, aksilikler sonrası askeri gücünü yansıtmak amacıyla, çarşamba günü nükleer başlık taşıyabilen yeni Sarmat kıtalararası balistik füze (ICBM) sisteminin fırlatma denemesini gerçekleştirdi.

Vladimir Putin, denemenin "çılgın saldırgan söylemlerin hararetiyle ülkemizi tehdit etmeye çalışanları düşünmeye sevk edeceğini" söyledi.