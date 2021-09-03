Rusya Komünist Partisi lideri: İlk komünist Hz. İsa'dır

T24 Dış Haberler
Rusya Komünist Partisi'nin lideri Gennadi Zuganov, Hz. İsa'nın dünyadaki ilk komünist olduğunu iddia etti.
Komsomolskaya Pravda gazetesinin radyo istasyonuna konuşan Zuganov, "İsa'nın Dağdaki Vaazı'nı ve Komünizm İnşa Etmenin Ahlaki Kuralları'nı yan yana koyun, ne diyeceğimi anlayacaksınız" dedi.
"Komünizmin ana sloganı olan 'Çalışmayan yemek yememelidir' Yeni Ahit'te" geçer diyen Zuganov, "İncil'i çalışmalıyız" dedi.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde komünist rejim, 'devlet ateizmi' politikası izliyordu. Rusya Federasyonu'nda ise özellikle Vladimir Putin yönetimi, Rus Ortodoks Kilisesi ile hükümet arasında bağlar kurdu.
Rusya Komünist Partisi, 17-19 Eylül arasında yapılacak parlamento seçimlerinde alt meclis Duma'daki sandalye sayısını artırmaya çalışacak.