Rusya: Koalisyonun Rakka'da yaptığını yapmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de, ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyecek. Rakka'da insani koridorlar kurulmamıştı" dedi.

Lavrov, Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir oturumda, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "İdlib'dekilerin, bir kaledeymiş gibi burada yaşayan ve ateşkes isteyen insanlardan oluştuğu doğru değil. Onlar, bir şekilde yurtdışından aldıkları desteklerle oradan aktif bir biçimde askeri eylemler yürütüyor" dedi.

"Türk meslektaşlarımızla konuşuyoruz" diye devam eden Rus Dışişleri Bakanı, şunları söyledi: "Onlar (Türkler), topraklarının bazen, Suriye'deki durumu karıştırmak için kötü insanlar tarafından kullanıldığını biliyor. Bu nedenle sınırlarında ek kontrol önlemleri alıyorlar. Anlaşmalarımız doğrultusunda İdlib'de Türkiye'nin kurduğu 12 gözlem noktası bulunuyor. Bu da durumu biraz yatıştırıyor."