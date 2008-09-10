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Dünya

Rusya KKTC'yi tanımayacak

Rusya, bağımsızlığını tanıdığı Güney Osetya ve Abhazya ile diplomatik ilişki başlatırken, KKTC’yi tanımayacağını açıkladı.

10 Eylül 2008 03:00

Rusya, bağımsızlığını tanıdığı Güney Osetya ve Abhazya ile dün resmen diplomatik ilişki başlatırken, KKTC’yi tanımayacağını açıkladı.

Kafkas savaşında Gürcistan’dan tek yanlı bağımsızlık ilan eden Güney Osetya ile Abhazya’yı devlet olarak tanıyan Rusya, batıya sitem ettiği çifte standart uygulamasını KKTC konusunda sürdüreceğini açıkladı.

Rus RBK ajansının bildirdiğine göre Kıbrıs Rum kesiminde görevli Rusya’nın bölgedeki özel temsilcisi Aleksander Alekseyev, "Rusya’nın G.Osetya ile Abhazya bağımsızlıklarını tanıması Moskova’nın Kıbrıs sorununa bakışını değiştirmiyor. Kafkaslarda ve Kıbrıs’ta yaşanan etnik sorun birbirinden çok farklı. Biz Gürcistan’ın saldırgan politikaları karşısında Kafkaslarda iki oluşumun bağımsızlıklarını tanımak mecburiyetinde kaldık. Kıbrıs politikamız değişmeyecek" dedi.

G.Osetya’da 70 bin, Abhazya’da ise 320 bin kişi yaşıyor.

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