T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, kıtalararası füze denemesinde yine başarısız

Rusya'nın denizaltından atılan yeni kıtalararası stratejik füzesi Bulava'nın denemesi başarısız oldu

23 Aralık 2008 02:00

Rusya'nın denizaltından atılan yeni kıtalararası stratejik füzesi Bulava'nın denemesi başarısız oldu. Bulava füzesiyle ilgili bugüne kadar yapılan denemelerin yaklaşık yarısı başarısız oldu.

Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın gelecek yıl bazı nükleer denizaltılarına yerleştirmeyi planladığı 8 bin kilometre menzilli Bulava füzesinin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Rusya'nın kuzeyindeki Severomorsk'ta üstlenen Kuzey Filosundaki Dmitri Donskoy denizaltısından fırlatılan, 10 savaş başlığı taşıma kapasiteli füze, fırlatılışından sonra rotasından saptı.

Askeri sanayiden bir kaynağa dayanılan haberde, rotasından sapması üzerine füzeye kendini imha komutu verildiği ve füzenin havada patlatıldığı kaydedildi. Füzenin imhası, yerde bir hasara yol açmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24