Rusya, kıtalararası füze denemesinde yine başarısız

Rusya'nın denizaltından atılan yeni kıtalararası stratejik füzesi Bulava'nın denemesi başarısız oldu. Bulava füzesiyle ilgili bugüne kadar yapılan denemelerin yaklaşık yarısı başarısız oldu.



Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın gelecek yıl bazı nükleer denizaltılarına yerleştirmeyi planladığı 8 bin kilometre menzilli Bulava füzesinin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.



Rusya'nın kuzeyindeki Severomorsk'ta üstlenen Kuzey Filosundaki Dmitri Donskoy denizaltısından fırlatılan, 10 savaş başlığı taşıma kapasiteli füze, fırlatılışından sonra rotasından saptı.



Askeri sanayiden bir kaynağa dayanılan haberde, rotasından sapması üzerine füzeye kendini imha komutu verildiği ve füzenin havada patlatıldığı kaydedildi. Füzenin imhası, yerde bir hasara yol açmadı.



