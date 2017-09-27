Rusya kıtalararası füze denemesi gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, RS-12M Topol tipi kıtalararası balistik füzenin denendiğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre; açıklamada, “Denemenin amacı, kıtalararası balistik füzelerin yeni savaş donatımının test edilmesi. Füzenin eğitim amaçlı savaş başlığı belirlenen hassasiyetle Sarı Şagan (Kazakistan) poligonundaki hedefi vurdu” dendi.
Deneme sırasında, füzenin hava savunmayı geçme sürecinde sergilediği performansla ilgili verilerin elde edildiği kaydedildi.
Elde edilen bilginin, Rus balistik füzeleri için ‘Füze Kalkanı’nı geçme araçlarının üretiminde kullanılacağı ifade edildi.