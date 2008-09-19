Rusya kıtalararası balistik füze denedi

Rusya, 10 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzeyi denizaltıdan fırlatarak başarıyla denedi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın ajanslara açıklamasına göre, "Dimitriy Donskoy" nükleer denizaltısından ateşlenen füze gerektiğinde 6 atom bombası taşıyabiliyor.



Açıklamalara göre, deneme atışında füze, Rusya Uzakdoğu bölgesinde Kamçatka Yarımadası'nda belirlenen hedefleri vurdu.

Başkent Moskova'nın silah sanayisi "Termal Teknoloji Kurumu"nun geliştirdiği, tam başarıyla ateşlenen "Bulava" tipi füzenin denizaltıdan önceki denemeleri ise başarılı olamamıştı. "Bulava" nükleer roketleri, bu yıl sonuna dek "Borei" sınıfı en modern nükleer denizaltılardan " Yuri Dolgoruki"ye yerleştirilecek.