Rusya Kırım'ı tanıdı



Rusya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Putin'in ilgili kararnameyi imzaladığı belirtilerek Rusya'nın Kırım'ı ‘bağımsız, egemen bir devlet‘ olarak tanıdığı duyuruldu.

Rusya'nın Kırım'da 16 Mart'ta yapılan referandum doğrultusunda Kırım halkının iradesini göz önünde bulundurduğu belirtilen açıklamada, ‘Kırım Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen bir devlet olarak‘ kabul edildiği ifade edildi.

Moskova'nın açıklamasında, Rus donanmasının konuşlanmış olduğu Sivastopol kentinin özel statüsünün ise devam ettiği vurgulandı.

Kırım'da yapılan referandumda Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılarak Rusya Federasyonu'na bağlanmasına yüzde 97 oranında onay çıkmıştı.

Putin'in salı günü Kırım'ın Rusya'ya katıldığını parlamentoda açıklaması bekleniyor.