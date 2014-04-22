Rusya Kırım'ı kumarhane merkezi yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın geçen ay ilhak ettiği Kırım'da kumarhane bölgesi yapılmasına izin veren yasa tasarısını parlamentoya gönderdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Rusya'da yasa gereği sadece dört bölgede kumarhane açılabiliyor. Putin'in planı hayata geçtiğinde Kırım, Rusya'nın beşinci kumarhane bölgesi olacak.

Mart ayındaki halkoylamasında çoğunluğun Ukrayna'dan ayrılarak Rusya Federasyonu'na bağlanma yönünde oy kullandığı Kırım, Rusya için stratjik öneminin yanında, önemli bir tatil bölgesi de.

Sovyetler Birliği kurulmadan önce, ılıman iklimi ve denizi nedeniyle Ukrayna "Rus çarlarının oyun alanı" olarak biliniyordu.

Kırım 1954'te, dönemin Sovyet lideri Nikita Kruşçev tarafından Rusya'dan Ukrayna'ya devredilmişti.

Rusya'nın yatırım planları

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım'ı Rusya Federasyonu'na bağlayan anlaşmayı imzaladıktan sonra, Kırım'ın ekonomisini canlandırmak için bölgede otel ve kumarhaneler açacaklarını söylemişti.

Kırım'ın Rus yanlısı başbakanı Sergey Aksenov, bu planlara desteğini iletmişti.

Kırım ekonomisi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yolsuzluklar ve Ukrayna ekonomisinin de kötü olması nedeniyle zorda.

Moskova, daha önce de Kırım'ın 1,5 milyar dolarlık bütçe açığını kapama sözü vermişti.

‘Rusça konuşanlara vatandaşlık’

Putin ayrıca imzaladığı bir yasa değişikliği ile eski Sovyetler Birliği ülkelerinde Rusça konuşanlara, Rus vatandaşlığını kolaylaştırdı. Kırım'da nüfusun çoğunluğu Rusça konuşuyor.

Kiev, bu adımlarla Moskova'nın, Ukrayna'nın doğusundaki karışıklığı körüklemeye çalıştığını savunuyor.

Putin'in onayladığı bir diğer kararname de Kırım'daki Tatarlar ve diğer azınlıkları ilgilendiriyor. Kararname, Sovyetler Birliği döneminde "zarar gören" Kırım Tatarları ve diğer azınlıkların durumlarının "iyileştirilmesini" öngörüyor, ancak içeriği henüz net değil.

Kırım'da yaşayan yaklaşık 300 bin Tatar, nüfusun yüzde 15'ini oluşturuyor. Tatarlar, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına karşı çıkmıştı.