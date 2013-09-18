Rusya: Kimyasal saldırının muhalif işi olduğunu gösteren kanıtlar var

Moskova’dan üst düzey bir heyet apar topar gittiği Şam’da 21 Ağustos Guta kimyasal saldırısından muhalefet güçlerinin sorumlu olduğuna dair ellerine yeni kanıtlar geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin hazırladığı kimyasal raporunu 'tek taraflı' olmakla suçlayan Rusya'ya Fransa'dan yanıt geldi. Fransa, Rusya'nın BM raporunun taraflı olduğu iddiasını kabul etmediklerini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Salı akşamı Şam’a yıldırım ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın elinde Suriye yönetimi tarafından kendilerine sunulan yeni kanıtların bulunduğunu açıkladı. Suriye’den ayrılmadan önce Rus medyasına konuşan Ryabkov, “Suriye yönetiminden Guta’da kullanılan kimyasal silahlarla ilgili maddi delil diyebileceğimiz yeni kanıtlar teslim aldık. Bu yeni bulgulara göz atıldığında bile kimyasal silahın muhalif güçler tarafından kullanılmış olduğu görülüyor. Yeni kanıtları detaylı olarak inceledikten sonra önemli açıklamalar yapacağız” dedi.

Suriye ziyaretinde Şam rejimi Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştüğünü de vurgulayan Ryabkov, “Suriye yönetimine temaslarımız sırasında hayati diyebileceğimiz telkinde bulunduk. Rusya ile ABD tarafından hazırlanan kimyasal silahların uluslararası denetim altına alınması planı çerçevesinde, Şam yönetiminin elindeki tüm kimyasal silahların dökümünü bir an önce uluslararası topluma teslim etmesi gerektiğini söyledik. Cenevre planı detaylarını de yüz yüze görüşmede kendilerine anlattık” şeklinde konuştu.

Fransa: Rapor tarafsız

Fransa'dan bugün yapılan açıklamada ise BM kimyasal silah raporunun Rusya'nın iddia ettiği gibi taraflı olmadığı vurgulandı. BM tarafından hazırlanan kimyasal raporun açıklanmasının ardından ABD, Fransa ve İngiltere, “21 Ağustos Guta katliamının Esad rejimi tarafından işlendiğini kanıtlıyor” sonucunu çıkarırken, Rusya, “Rapordan Suriye yönetimini suçlu gösterebilecek sonuç çıkartılamaz. Emrivaki durum yaratılmasını kabul etmiyoruz” demişti.

Saldırı rejimin merkezinden yapıldı

Birleşmiş Milletler müfettişlerinin Suriye'de 21 Ağustos'ta düzenlenen kimyasal silah saldırısıyla ilgili incelemelerinin sonuçlarını içeren ve önceki gün yayınlanan raporun detayları incelendiğinde ise saldırıyı Esad'a bağlı elit ordu birliklerinin düzenlediği sonucu çıkıyor.

Raporda yer alan roketlerin gidiş yönüyle ilgili bilgiler, ateşlemenin Kasyun Dağı'ndan yapıldığını gösteriyor. Burası Esad'ın başkanlık sarayına tepeden bakan ve sarayı koruyan bir bölge. Kasyun Dağı'nda Esad'ın erkek kardeşi Mahir Esad'ın komutasındaki Cumhuriyet Muhafızları ve Dördüncü Zırhlı Tümen'in karargahları bulunuyor. Lübnan ordusundan emekli General ve Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde Strateji ve Jeopolitik dersleri veren Elias Hanna Kaysun Dağı için “Burası rejimin merkezi” diyor.

Esad rejimi ve müttefiki Rusya çoğunluğu çocuk, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırıdan halen muhalifleri sorumlu tutuyor. Ancak Birleşmiş Milletler verileri bu iddiaları çürütecek ve devam eden şüpheleri ortadan kaldıracak bir nitelik taşıyor. İki roket saldırısının bilgilerini içerek BM raporu ABD, Fransa ve İngiltere istihbaratının halka açıkladıklarından daha güçlü kanıtlar sunuyor.

İnsan Hakları izleme Örgütü analisti Josh Lyons raporla ilgili olarak, “Parçaları birleştirdiğimizde roketlerin nereden ateşlenmiş olabileceğini ve kimin sorumlu olduğunu görebiliyoruz. Bu kesin olmasa da bir hayli fikir verici” dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ve The Times gazetesinin birbirlerinden bağımsız olarak, BM raporuna göre hazırladıkları iki ayrı haritada, kimyasal gaz taşıyan roketler “Cumhuriyet Muhafızları 104’üncü Karargah yönünden” ateşlenmiş olarak görülüyor.