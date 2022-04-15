Rusya: Kiev'e daha fazla füze saldırısı yapacağız

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tesislere yönelik füze saldırılarının sayısı ve şiddetinin artacağını belirtti.

Moskova buna gerekçe olarak "Kiev güçlerinin Rus topraklarında sabotaj yapmasını" gösterdi.

Yapılan açıklamada Kiev'in yakınındaki bir askeri tesisin dün gece seyir füzeleriyle vurulduğu da açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna'daki kuşatılmış liman kenti Mariupol'daki Ilyich çelik imalat tesisini tamamen kontrol altına aldığını da duyurdu.

Rusya, Karadeniz amiral gemisi Moskva'nın dün battığı açıklamış; aynı zamanda Rus sınır bölgesinde bir demiryolu köprüsü çökmüştü.