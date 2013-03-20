Rusya, Kıbrıs'ın gaz hakları karşılığında kredi mi verecek?

Rus enerji devi Gazprom'un Rumlara özel bir "kurtarma planı" önerdiği iddia edildi. Gazprom, Akdeniz'deki doğalgaz hakları karşılığında Rumlara kredi verecek. Kıbrıs'taki doğalgazdan hak iddia eden Türkiye, Akdeniz'de Rusya ile karşı karşıya gelebilir.

Mustafa Karakuş'un ntvmsnbc'deki haberine göre, Amerikan New York Times gazetesi, Kıbrıs Rum kesimini içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak için Rus enerji devi Gazprom'un da devreye girdiğini ileri sürdü.

Gazetenin haberine göre, Gazprom, Akdeniz'deki doğalgaz arama hakları karşılığında, Rumlara özel bir "kurtarma planı" sundu. Ancak Gazprom'un yaptığı önerinin akıbetinin belirsiz olduğu belirtildi. Gazprom yetkilileri, bu konuda herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.



'Devlet içinde devlet'



Amerikan New York Times gazetesindeki haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Gazprom aracılığıyla Rumlara önerdiği 'kurtarma planı" ile "devlet içinde bir devlet" oluşturma peşinde olduğu ve bu yolla AB karşısındaki pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflediği iddia edildi.

Haberde, Rusya'nın Gazprom aracılığıyla önerdiği söz konusu "kurtarma planı" ile Kıbrıs'ta bağımsız bir gaz endüstrisinin önüne geçmeyi hedeflediği ve Avrupa'nın doğalgaz konusunda kendisine bağımlı olmasını istediği öne sürüldü.



'Akdeniz'de Türkiye-Rusya çatışması'



Gazprom'un teklifinin Rumlar tarafından kabul edilmesi durumunda, Akdeniz'de Türkiye ile Rusya arasında gerginlik yaşanabilir. Rum kesiminin "Münhasır Ekonomik Bölge" ilan ettiği Akdeniz'deki 12.parselde Kıbrıslı Türklerin de hakkı bulunduğunu ileri süren Ankara, söz konusu uluslararası anlaşmalara karşı çıkıyor.



Rum bakan Moskova'da



Kıbrıs Rum kesimi Maliye Bakanı Mihailis Saris, dün Rum parlamentosundaki oylama öncesi Moskova'ya gitmişti. Rum milletvekillerinin AB'nin mevduatlardan vergi alınmasını öngeren paketini reddetmesinin ardından gözler Moskova'dan gelecek "olumlu" haberlere çevrilmişti.



'Dürüstçe bir görüşme oldu'



Ancak Rum kesimi Maliye Bakanı Mihailis Saris'in bugün Moskova'da yaptığı açıklama hayal kırıklığı yarattı. Saris, Rusya ile kredi konusunda henüz bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Bugün düzenlemeyi planladığı basın toplantısını da iptal eden Rum Maliye Bakanı Mihailis Saris, "Çok dürüstçe bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede mevcut durumun ne kadar zor olduğunun altını çizdik" demekle yetindi.



Rusya: İyi bir başlangıç



Görüşme sonrası bir açıklama da Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan geldi. Siluanov, "Soruna çözüm bulmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Destek vereceğimizi umut ediyorum. Somut bir öneri olmadı. İyi bir başlangıç yaptığımız için memnunum" dedi.



Almanya'dan sert uyarı



Rum parlamentosunun, AB ve IMF'nin 10 milyar Euro'luk kurtarma paketini reddetmesine en büyük tepki ise Almanya'dan geldi. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, geçtiğimiz Cumartesi'den bu yana tatilde bulunan Rum bankalarının bir daha asla açılamayabileceği uyarısında bulundu.

Rum parlamentosundaki oylamanın sonucundan ''üzüntü duyduğunu'' belirten Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, bu sonucun Euro Bölgesi'nin kalanını olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, mevduatlardan kesintinin Kıbrıs Rum kesimine özel olduğunu, başka ülkelerde uygulanmayacağını da belirtti.



Acil toplantı çağrısı



Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden ise Euro Bölgesi maliye bakanlarının yeni bir paket hazırlamak için acilen tekrar toplanması çağrısında bulundu. Frieden, ''Euro Bölgesi ve Kıbrıs Rum kesimi için iyi olmayan karara'' saygı duyarak, alternatiflere bakılmasını istedi.

İflastan kurtulmak için 17 milyar Euro talep eden Rum yönetimine 10 milyar Euro destek verme kararı alan Avro Bölgesi maliye bakanları, açığın kapatılması için mevduatlardan bir defalık kesinti yapılmasını önermişti.

Öneriye göre, 100 bin Euro'nun altındaki hesaplardan yüzde 6.75, bu rakamın üzerindeki hesaplardan ise yüzde 9.9 oranında vergi alınması planlanıyordu.



Mevduatın 36 milyarı Ruslara ait



Rum bankalarındaki 76 milyar Euro mevduatın yaklaşık 36 milyar Euro'su Rus vatandaşlara ait. Rusların bundan zarar görecek olması Moskova yönetimini kızdırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin AB paketini ''adaletsiz, amatörce ve tehlikeli'' olarak nitelendirmişti.