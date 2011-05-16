-RUSYA KESİN GÜVENCE İSTİYOR MOSKOVA (A.A) - 16.05.2011 - Rusya, ABD'nin Avrupa'ya kurmayı planladığı füze kalkanının, kendi güvenliğine yönelik tehdit oluşturmayacağına dair kesin güvence istedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerine konuyla ilgili verdiği brifingde, Washington'ın bu konuda kendilerine güvence vermemesi halinde, Rusya ve NATO arasında füze kalkanı konusundaki işbirliği çabalarını sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Güvenliklerini "güvenceler ve sözlere" bağlayamayacaklarını, yasal açıdan bağlayıcılığı olan anlaşmalara ihtiyaçları olduğunu kaydeden Ryabkov, ABD'nin taleplerine verdiği olumsuz tepkinin kendilerini rahatsız ettiğini kaydetti. Ryabkov, ABD'nin mevcut füze kalkanı unsurlarının Rusya'ya tehdit oluşturmadığını ancak bu durumun ileride değişebileceğini ifade ederek, "mevcut düzenleme stratejik güvenliğimize yönelik tehdit oluşturmuyor ancak bu durumun ileride değişmeyeceğine dair bir güvencemiz yok" diye konuştu. Rus diplomat füze kalkanı planının geliştirilmesinin yeni Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması'nın da (START2) "altını oyabileceği" uyarısında bulundu. ABD ve Rusya'nın imzaladığı START2, ABD'yi yeni füze kalkanı oluşturma konusunda engellememesine rağmen, Moskova füze kalkanından tehdit hissetmesi halinde START2'den çekilebileceğini açıklamıştı. Rusya'nın NATO özel temsilcisi Dimitriy Ragozin de milletvekillerine yaptığı konuşmada, NATO'nun füze kalkanının komutasının ortak şekilde kontrol edilmesi yönündeki öneriyi reddettiğini belirterek, "Bize NATO'nun güvenliğini üye olmayanlara devretmediğini söylediler. O zaman neden füzelerinin menzili Urallar'a kadar ulaşıyor. Biz kimseden topraklarımızın korunmasını istemedik" dedi. Moskova, ABD'nin Avrupa'ya kurmayı planladığı füze kalkanını güvenliğine yönelik tehdit olarak algılıyor. NATO'nun geçen yıl yaptığı füze kalkanı konusundaki işbirliği önerisini kabul eden Rusya, sistemin kumandasının ortak yürütülmesi konusunda ısrar etmiş ancak bu ısrarı NATO tarafından kabul görmemişti. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de daha önce yaptığı açıklamada, füze kalkanı konusunda bir anlaşmaya varamamaları halinde yeni saldırı silahlarını sınırlarına sevk edebilecekleri uyarısında bulunmuştu.