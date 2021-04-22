Rusya, kendi uzay istasyonunu inşa etmeye hazırlanıyor

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Rusya uzay ajansı Roscosmos, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onay vermesi durumunda 2030'da yörüngeye gönderme umuduyla kendi uzay istasyonları inşa etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Proje hayata geçmesi durumunda 20 yıldan uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ABD ile süren işbirliğine son vermiş olacak.

Interfax'ın aktardığına göre Roscosmos Direktörü Dimitri Rogozin, "Planladığımız gibi 2030 yılında onu yörüngeye yollayabilirsek dev bir adım atmış oluruz. İnsanlı uzay keşfinde yeni bir adım atmak için isteğimiz var" dedi.

Rogozin, yeni uzay istasyonunda yüksek ihtimalle sürekli kozmonot bulunmayacağını, çünkü belirlenen yörünge rotasının içindekileri daha çok radyasyona maruz bırakacağını ifade etti.

Roscosmos Direktörü başka ülkelerin astronotlarının da ziyaret etmesine izin verebileceklerini söylerken, "Ancak istasyon milli olmalı. Bir şeyin iyi yapılmasını istiyorsan kendin yapacaksın" dedi.

Interfax'a konuşan bir kaynak, Rusya'nın projeyi başlatmak için 6 milyar dolar harcamayı planladığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, bir Rus televizyonuna 2025 yılından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çekileceklerini partnerlerine bildireceklerini açıklamıştı.