Rusya kendi kendini vurdu

Bir Rus cruise füzesinin bir parçası, sorunlu bir deneme sırasında, Rus Arktik dairesindeki bir apartmana isabet etti. Medyaya göre kimsenin yaralanmadığı olay sebebiyle Nyonoksa köyündeki üç katlı binada yangın çıktı ama bina sakinleri zamanında tahliye edildi, dört daire ve binanın çatısı hasar gördü.

Rusya'nın kuzey batısındaki Severodvinsk'teki bir Rus deniz üssünden fırlatılan cruise füzenin bir parçası, 40 kilometre batıda bulunan Nyonoksa köyündeki bir apartmana çarptı.

Çarpma sonucu üç katlı binada yangın çıkarken, olayı zamanında fark eden apartman sakinlerinin tahliye edilmesi sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında dört daire ve binanın çatısının zarar gördüğü belirtilirken, Rus askeri müfettişleri öğlen saatlerindeki kazadan sonra olay yerine gitti.