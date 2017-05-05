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Dünya

Rusya kendi Green Card’ını çıkartmak için kolları sıvadı

Rusya 'beyin göçü'ne karşı kendi yeşil kart sistemini uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor

05 Mayıs 2017 23:21

Rusya, ülkenin en önemli eksikliklerinden biri olan “beyin göçü”nün yarattığı boşluğu doldurmak için ABD’deki yeşil kart (green card) benzeri bir göçmenlik belgesini uygulamaya hazırlanıyor.

İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya İletişim Bakanlığı’nın hazırladığı “Dijital Ekonomi” programının “yurt dışındaki yabancı ve Rus uzmanları cezbetme” maddesine göre, 2019 yılından itibaren uygulanmasını teklif ettiği “yurttaşlık kartı” sistemi ile, yurt dışındaki yüksek kalifiye nitelikleri olan Rusya kökenli yabancı ülke vatandaşlarına ve Rusçayı iyi konuşanlara Rusya’ya giriş ve ülkede çalışma hakkı verilmesi öngörülüyor.

Projenin Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın onayını beklediği kaydedildi.

Duma milletvekili Vladimir Sısoyev, sene başında yaptığı açıklamada, hayata geçirilmesi planlanan “Rusya kartı” ile, yabancı ülke vatandaşlarına Rusya’da çalışma, ücretsiz eğitim, tıbbi yardım hakkı gibi ayrıcalıklar tanımasının teklif edildiğini söylemişti.

 

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