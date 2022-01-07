Rusya, Kazakistan'a gönderilen barış gücünün güvenlik güçlerinin operasyonuna dahil olmadığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Hükümet karşıtı protesto gösterileri sürdüğü Kazakistan’a gönderilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) barış gücünün güvenlik güçlerinin operasyonuna katılmadığını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan’a Devlet Başkanı Tokayev’in çağrısıyla gönderilen barış gücüne ilişkin açıklama yaptı.

Kazakistan yetkilileriyle yapılan anlaşma çerçevesinde KGAÖ barış gücünün Kazak güvenlik güçlerinin operasyonuna dahil olmadığı, önemli tesisleri ve altyapıyı koruduğu belirtildi.

Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, güvenlik güçlerine "uyarı yapmadan ateş etme" hakkı verdiğini duyurdu.Protestolarda en az 26 protestocu öldü ve 3 binden fazla kişi gözaltına alındı. 18 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Görgü tanıkları, perşembe günü Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da meydana gelen protestolarda devlet binalarının basıldığını, kundaklama olayları yaşandığını ve bazı mağazaların yağmalandığını bildirdi. Barışçıl başlayan protestolarda hükümetin sert müdahalelerinin ardından şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Şehir yetkilileri Almatı'da en az polis ve ulusal muhafızlardan en az 18 memurun öldürüldüğünü, bir tanesinin kafasının kesildiğini iddia etti. Bu veriler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.