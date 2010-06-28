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Dünya

Rusya kavruluyor...

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 29 yılın en sıcak günleri yaşanırken halk havuzlara akın etti.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - Rusya'nın başkenti Moskova'da son 29 yılın en sıcak günleri yaşanırken halk havuzlara akın etti.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Moskova'da nefes almak güçleşirken, çok sayıda araç yollarda kaldı.

Rusya'daki meteoroloji yetkilileri, 1981 yılından bu yana Temmuz ayında 1 hafta boyunca 30 derecenin üstünde sıcaklığın görülmediğini açıkladı.

Aşırı sıcağın etkisiyle Moskova'daki bazı noktalarda asfalt eridi. Bunaltıcı hava dalgasının birkaç gün daha etkili olmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Moskova'da 26 Haziran'da sıcaklık 32.4 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar 26 Haziran gününde 1917 ve 1949 yıllarında görülen 31.6 derecelik sıcaklık rekorunun aşıldığını bildirdi.

Aşırı sıcaklıklardan dolayı plajlarda boş yer bulmak imkansız hale geldi.



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