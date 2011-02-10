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Dünya

RUSYA KATLEDİLENLERİ MASUM İLAN EDECEK MOSKOVA (A.A)

10 Şubat 2011 22:48

-RUSYA KATLEDİLENLERİ MASUM İLAN EDECEK MOSKOVA (A.A) - 10.02.2011 - Rusya, 1940 yılında Sovyet gizli polisi tarafından Smolensk kenti yakınlarındaki Katin ormanında kafalarına tek tek kurşun sıkılarak öldürülen 20 binden fazla Polonyalı kurbanın "masum olduğunu" açıklayacak. Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Aleksandır Aleksiyev yaptığı açıklamada, Rusya'da Katin Ormanı'nda öldürülen 20 binden fazla Polonyalı mahkumun masum olduğunu açıklamak için siyasi bir karar alındığını söyledi. Aleksiyev, hukukçuların Katin Ormanı'nda katledilenlerin masum olduğunu Rusya ve Polonya iç hukukuna en uygun şekilde açıklama yolları üzerinde karar vermeye çalıştığını belirterek, bunun ne zaman ilan edileceği konusunda bilgi vermedi. Sovyetler Birliği Katin katliamı konusunda Nazileri sorumlu tutmuş, ancak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma geçen yıl kasım ayında infazların emrinin bizzat dönemin Sovyet lideri Jozef Stalin tarafından verildiğini açıklamıştı.

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