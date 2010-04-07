Rusya 'Katin Katliamı'nı üstlendi

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Tören, katliamın yapıldığı Beyaz Rusya sınırı yakınında bulunan Katin Ormanı'nda yapıldı. Putin, ''Polonya ile Rusya arasında tarihin aydınlatılması için uzmanlar düzeyinde yol açılmıştır'' dedi.Polonya Başbakanı Tusk, törende şunları söyledi:''Burada öldürülenlerin göz yuvaları, enselerine sıkılmış kurşunla bize bakıyor. Tarihin büyük yalan yarasının uzlaşmayla aydınlatılması için bekliyorlar.''Katin Ormanı töreninde Rus Ortadoks papazları, Katolik rahipler ve Müslüman imamlar dualar okudu.Tusk'un bu yıl yapılacak genel seçimde, Yurttaş Partisi'nden aday olan Bronislaw Komorowski için ''Önemli girişim yapıldı. Sadece başlangıç, büyük hamle değil'' dedi.SSCB'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov (79) ile SSCB'nin 26 Aralık 1991'de dağılmasından sonra Rus Devlet Başkanı Boris Yeltsin (1931-2007), Katin'de kısmi sorumluluğu kabul etmişlerdi.5 Mart 1940'ta Sovyet diktatörü Yosif Stalin (1878-1953), KGB'nin öncülü olan gizli servisi NKVD'ye, Sovyet Birliği'nin Kızılordusu tarafından esir alınan 22 bin savaş esirini öldürmeleri için emir vermişti.Rusya'nın Beyaz Rusya sınırı bölgesinde Smolansk kentine yakın Katin Ormanı'nda, üç ayrı Sovyet toplama kampında tutulan Polonyalı savaş esirlerinin neredeyse tamamı, doktor, avukat, öğretim üyesi, mühendis, polis ve rahip yedek subaylarından oluşan 22 bin esir katledildi.Verilen emrin uygulanması 1940 Haziran'ı başlarında sona erdi ve Polonya halkının en eğitimli ve üretken kesimini oluşturan 26 bin savaş esiri, kafalarından vurulduktan sonra toplu mezarlara gömüldü.Bu facia, Alman Führeri (Önderi) Adolf Hitler'in Nazi askerlerine yüklendi, ancak İngiltere'nin başlarda sessiz kalmasına rağmen fecaatin faili Rusya ortaya çıkarıldı.