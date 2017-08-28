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Dünya

Rusya: Katar'da tüm tarafların kabul edeceği çözüme katkıda bulunmalıyız

"Krizin çözümünde kimseyle rekabet etmek istemiyoruz"

28 Ağustos 2017 20:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin tüm taraflarıyla çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek “Krizin çözümünde kimseyle rekabet etmek istemiyoruz. Tüm tarafların kabul edeceği bir çözüme katkıda bulunmaya hazırız.” dedi.

Lavrov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid es-Sabah ile Kuveyt’teki görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümü konusunda Kuveyt ile temel noktaların çoğunda hemfikir olduklarını dile getiren Lavrov, “Krizin çözümünde Kuveyt tarafından yürütülen girişimlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Krizin tüm taraflarıyla çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Lavrov, “Krizin çözümünde kimseyle rekabet etmek istemiyoruz. Tüm tarafların kabul edeceği bir çözüme katkıda bulunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, İdlib’de "çatışmasızlık bölgesi" oluşturulmasına yönelik istişarelere de değinerek “Suriye’de oluşturulan üç çatışmasızlık bölgesinin ardından dördüncüsü İdlib’de şekillendiriliyor. Sıradaki Astana görüşmelerinde İdlib’e yönelik bu girişimin resmiyet kazanmasını umuyoruz.” dedi.

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