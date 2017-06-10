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Dünya
Deutsche Welle

Rusya Katar için devrede

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'la Körfez ülkeleri arasındaki krizin aşılması için çaba sarf edeceklerini söyledi

10 Haziran 2017 18:09

Arap dünyasının önde gelen ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkileri kesmesiyle başlayan krizin aşılması için Moskova'dan yardım mesajı geldi.

Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin düşürülmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Moskova'daki görüşme öncesi konuşan Lavrov, "Bu sürece dahil olan ülkelerin çoğu ile iletişim içerisinde olacağız" diye konuştu.

Tüm anlaşmazlıkların diyalog yolu ile müzakere masasında çözülmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, "Siyaseten başka ülkelerin ikili ilişkilerine karışmayız. Ancak ortaklarımız arasında ilişkilerin kötüleşmesi bizi mutlu etmiyor" değerlendirmesini yaptı.

Krizin patlak vermesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD'nin ablukayı esnetme çağrısına cevap yok

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Katar'a yönelik ablukanın gevşetilmesi çağrısına Körfez ülkelerinde bir cevap gelmedi.

Tillerson, insani sonuçlar doğurduğu gerekçesiyle ablukanın esnetilmesini istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'ı bir kez daha terörü desteklemekle suçlaması ise memnuniyet yarattı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Trump'ın Katar'ın teröre olan desteğinin karşısında durmasından memnuniyet duyduklarını duyurdu. Suudi Arabistan ise "terörle mücadele artık bir seçim değil, bir zorunluluk. Bu çerçevede teröre olan mali yardımın kesilmesi için acil olarak harekete geçilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Katar'ın tarihsel olarak teröre üst düzeyde destek verdiğini belirterek, bu desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralarında yer aldığı Arap ülkeleri, terörü desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters,ÖA/AÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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