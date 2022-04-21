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Dünya

Rusya karşı çıkmıştı; İsveç'in NATO üyeliği hızlanıyor

"NATO için hazırlanan ulusal güvenlik raporunun 31 Mayıs yerine 13 Mayıs'a çekilmesi yönünde hemfikiriz"

21 Nisan 2022 18:55

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, hükümetin olası NATO'ya katılım sürecini hızlandırmak için ulusal güvenlik raporunun iki haftada tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.

isveçnatorusyaabd
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