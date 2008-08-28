Rusya, Karadeniz'de gemi sayıyor

----------------------NATO ülkelerine ait savaş gemilerinin birbiri ardına Karadeniz'e girişini ilk defa ''Güvenliğine ciddi tehdit' olarak tanımlayan Rusya, 1936 Montrö Antlaşması'nın ihlal edilmemesi konusunda Türkiye'ye uyardı.Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi NATO ülkesi savaş gemisinin bölgedeki faaliyetlerini değerlendiren Rusya Genelkurmay Başkan YArdımcısı General Anatoliy Nogovitsin şöyle konuştu:"KAradeniz savaş gemisi kaynıyor. 1939 Montrö Boğazlar SÖzleşmesi uyarınca, Karadeniz'e kıyısı bulunmayan yabancı bir ülke, Karadeniz'e toplam 45 bin tonu geçmeyecek askeri gemi sokabilir. Bu gemilerin burada bulunma süreleri 21 günü geçmemeli. NATO savaş gemilerinin amacından haklı olarak şüphelenen Rusya, Karadeniz Donanması üzerinden yabancı deniz araçlarını askeri kurallara göre takibe başlamıştır."Nogovitsin, üç haftalık sürenin dolmasını beklediklerini belirterek, "21 günün sonunda NATO savaş gemileri burada kalmaya devam ederse, ilk sorumlunun Türkiye olacağını hatırlatmak isterim'' diye konuştu.

100 NATO füzesi toplandı

Söz konusu NATO savaş, gemilerinde 2500 km menzilli, nükleer başlık taşıyabilen Tomahawk füzeleri bulunduğunu hatırlatan Nogovitsin, "Şu anda Karadeniz'de 100'e yakın füze toplandı. Bu füzeler bulundukları noktadan Kafkaslar bir yana. Baltık kıyısındaki St. Petersburgg şehrini bile vurabilir. Rusya bu güçlerin varlığını elbette sorgulamak zorunda” dedi.

Karadeniz'deki NATO gemilerinden duyduğu rahatsızlığı dün ilk kez "alarm" düzeyinde değerlendirmeye haşlayan Moskova, kendi filosunu da harekele geçirdi. Moskova kruvazörünün Sivastopol üssünden Abhazya karasularına gitmesiyle, bölgedeki Rus savaş gemisi sayısı altıya çıktı.

Şanghay buluşması

Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıması üzerine Batı'dan gelen seri tepkilere kulak tıkayan Moskova ise, Çin'in kapısını çalmaya başladı. Tacikistan'da çalışmalarına başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmak üzere Duşanbe'ye hareket eden Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev. ŞİÖ ülkelerinden acık destek bekliyor. Ancak siyasi uzmanlar, ŞİÖ'nün dengeli bir tavır takınacağı görüşünde.

Sözleşme ne diyor?



Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin, bu denizde bulundurabilecekleri gemilerin toplam tonajı 45 bin tonu, kalış süreleri ise 21 günü geçemez. Azami kalış süresinin aşılması halinde, uluslararası bir antlaşma çiğnenmiş olur. Bunun yaptırımı antlaşmada yer almasa da koşulların denetimi Türkiye'nin sorumluluğunda.

Türkiye'den Rusya'ya Montrö güvencesi

TÜRKİYE. Gürcistan'a insani yardım götüren ve boğazlardan geçiş yapan ABD gemilerinin Karadeniz'den Montrö Sözleşmesi’ne uygun zamanda çıkacağına ilişkin Rusya'ya güvence verdi

Konuyla İlgili bir Dışişleri yetkilisi bu güvenceyi, "Montrö'yü 72 yıldır deldirmedik. Hiçbir zaman da deldirmeyeceğiz” sözüyle dile getirdi. Türk boğazlarından geçiş yapan ABD gemilerinden bazılarının insani yardımı Gürcistan'a ulaştırdığım ve geri dönüş için Batum Limanı açıklarından ayrıldıklarını ifade eden aynı yetkili.

"ABD'nin, Karadeniz'de şu an bulunan gemilerinin toplam tonajı 22 bin tonu buluyor. Montrö'ye göre bunun limiti 45 bin ton. Bu bile ülkenin Montrö Sözleşmesi’ni dikkatli şekilde uyguladığının göstergesidir" dedi. Aynı yetkili şu anda başka gemiler için yeni bir talebin olmadığını belirtti.

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Kafkasya Platformu çökmedi

RUSYA'nın, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını kabul etmesi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önerdiği, "egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı" içeren, "Kafkasya İşbirliği ve İstikrar Platformu'nun akıbetini gündeme getirdi. Ankara, son gelişmelere rağmen platform önerisinin geçerliliğini koruduğunu ve "çökmediğini" savunuyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir İvanovski ise dünkü basın toplantısında, Ankara'nın önerisinin Kafkasya'ya güvenlik ve istikrar getirmeyi öngörmesi açısından önemli olduğunu söyledi ancak pembe beklentiler içine girmedikleri uyarısında bulundu.

Lavrov, İslanbul'da geliyor

Platformla ilgili Moskova'da ön görüşmeler yapan Kafkasya'dan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz dün Ankara'ya döndü. Varılan mutabakata göre. Rusya Dışişleri Bakam Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Ali Babacan önümüzdeki hafta İstanbul'da buluşarak ayrıntıları görüşecek. Lavrov'dan sonra Gürcistan Dışişleri Bakanı Eka Tkeşelaşvili'nin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Kıbrıs müzakeresi gibi

Platform çalışmalarına katılan bir kaynak, Türkiye'nin önerisinin neden çökmediğini şu sözlerle açıkladı: "KKTC’yi de dünyada sadece Türkiye tanıyor ama Kıbrıs'la ilgili müzakere süreci devam ediyor. Bu nedenle Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlıklarını tanıması, bölgeyle ilgili önerilerin müzakere edilmesine engel çıkarmaz."