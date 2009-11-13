Rusya: 'Kara liste' elimizde

Gürcistan ile geçen yıl giriştiği kısa savaşın ardından Tiflis
yönetimine silah sağlayan ülkeleri yakın takibe alan Rusya, belirlediği
“kara liste” ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rusya Genelkurmay
Başkanı Nikolay Makarov, 2008 ağustosunda yaşanan savaştan sonra
Gürcistan’a silah verdiklerini iddia ettiği ülkelerin listesinin
ellerinde olduğunu açıkladı ama isim vermedi.
Türkiye’nin adı hangi
silah sevkiyatı iddiasına karıştı?
Turkrus.com'un haberine göre, Genelkurmay Başkanı Makarov
Gürcistan’ın hızla silahlanmaya devam ettiğini, hatta şu an savaş
öncesine kıyasla gücünü arttırdığını iddia etti. Makarov’a göre çok
farklı silahlar el altından Gürcülere yollanıyor.
Makarov, silahların ABD’den yollandığı ama direkt değil, üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı sevkiyat yapıldığını savundu.
Son
dönemde Rus basınında en çok Ukrayna ve İsrail, Gürcülere silah sevk
etmekle suçlanıyor. Türkiye’den ise Gürcistan’a “Ejder” adlı zıhlı
araçlardan 70 adet yollandığı, medyaya yansıyan iddialar arasında.