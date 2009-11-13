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Dünya

Rusya: 'Kara liste' elimizde

Tiflis yönetimine silah sağlayan ülkeleri yakın takibe alan Rusya, belirlediği “kara liste” ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

13 Kasım 2009 02:00

Gürcistan ile geçen yıl giriştiği kısa savaşın ardından Tiflis yönetimine silah sağlayan ülkeleri yakın takibe alan Rusya, belirlediği “kara liste” ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov, 2008 ağustosunda  yaşanan savaştan sonra Gürcistan’a silah verdiklerini iddia ettiği ülkelerin listesinin ellerinde olduğunu açıkladı ama isim vermedi.

Türkiye’nin adı  hangi silah sevkiyatı iddiasına karıştı? 


Turkrus.com'un haberine göre, Genelkurmay Başkanı Makarov Gürcistan’ın hızla silahlanmaya devam ettiğini, hatta şu an savaş öncesine kıyasla gücünü arttırdığını iddia etti.  Makarov’a göre çok farklı silahlar el altından Gürcülere yollanıyor.

Makarov, silahların ABD’den yollandığı ama direkt değil, üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı sevkiyat yapıldığını savundu.

Son dönemde Rus basınında en çok Ukrayna ve İsrail, Gürcülere silah sevk etmekle suçlanıyor. Türkiye’den ise Gürcistan’a “Ejder” adlı zıhlı araçlardan 70 adet yollandığı, medyaya yansıyan  iddialar arasında.

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