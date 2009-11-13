Rusya: 'Kara liste' elimizde

Türkiye’nin adı hangi silah sevkiyatı iddiasına karıştı?



Turkrus.com'un haberine göre, Genelkurmay Başkanı Makarov Gürcistan’ın hızla silahlanmaya devam ettiğini, hatta şu an savaş öncesine kıyasla gücünü arttırdığını iddia etti. Makarov’a göre çok farklı silahlar el altından Gürcülere yollanıyor.

Makarov, silahların ABD’den yollandığı ama direkt değil, üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı sevkiyat yapıldığını savundu.

Son dönemde Rus basınında en çok Ukrayna ve İsrail, Gürcülere silah sevk etmekle suçlanıyor. Türkiye’den ise Gürcistan’a “Ejder” adlı zıhlı araçlardan 70 adet yollandığı, medyaya yansıyan iddialar arasında.