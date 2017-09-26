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Dünya

Rusya: Kanuna uymazsa Facebook'u engelleriz

Rusya geçen yıl LinkedIn'i yasaklamıştı

26 Eylül 2017 17:55

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söyledi.

Basına açıklamalarda bulunan Jarov, Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini depolamaya ilişkin kanuna uyulmaması halinde Facebook'un Rusya'da erişime kapatılacağını ifade etti.

Kanun ne diyor?

Sputnik'in haberine göre; Rusya'da kişisel veri depolama kanunu, 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.

Kanun, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre, ihlalde bulunan internet siteleri Roskomnadzor tarafından kapatılabilir.

Roskomnadzor geçen yıl LinkedIn'i yasaklamıştı

Roskomnadzor 2016'da 5 milyon Rus kullanıcısının bilgilerini Rusya'daki sunucularda saklamasını öngören kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle mesleki sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişimi yasaklamıştı.

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