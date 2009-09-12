Rusya kalkınmak için Batı'ya muhtaç

Medvedev iç kaynakların yetersizliğini vurgulayarak "Kalkınmak için Batı'nın para ve teknolojisine ihtiyacımız var"dedi.



Putin’den sonra Medvedev de “köşeyazarı” oldu ve “Gazeta” gazetesine yazdığı “Rusya ileri!” başlıklı makalede önemli bazı itiraflarda bulundu. Medvedev, kalkınma ve modernleşme için Rusya'nın iç kaynaklarının yeterli olmadığını, Batı'nın para ve teknolojisine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Medvedev, Batı demokrasileri ile uyum içinde olunmasını, komplekse kapılmadan şeffaf ve çıkarların gözetildiği ilişkilerin kurulmasının zorunlu olduğuna değindi.





"Rusya, ileri!.." başlığı ile Kremlin internet sayfasında da yayınlanan makalede endüstri sonrası toplumların entelektüel birikimlerinin önemine işaret eden Medvedev, "Rusya'nın demokratikleşmesi, modernleşmesi, yeni ekonomik yapının kurulması, endüstri sonrası Batı toplumlarının birikimlerinin kullanılması ile mümkün. Batı demokrasileri ile uyum geçici bir süreç ya da kişisel bir tercih değil. Rusya'nın kendi kaynakları yaşam standardının yükseltilmesi için yeterli değil. Avrupa, ABD ve Asya ülkelerinin para ve teknolojisine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. Rusya liderine göre Batı'nın da Rusya'ya ihtiyacı var.



Diğer ülkelerle ilişkilerde karşılıklı çıkar anlayışının önemli olduğuna değinen Rusya lideri, "Güven eksikliği, tek taraflı çıkar anlayışı kazanç getirmiyor. Son dönemdeki tarihimizde bu tecrübeleri yaşadık. Batı'nın günahsız ve mutluluk verici olduğunu düşünmek, Rusya'nın da sürekli geri kaldığı hayalinde bulunmak tehlikeli. Ancak, çatışma yolunu tercih etmek, izolasyona yönelmek ve sürekli karşılıklı suçlamalarda bulunma yolunu tercih etmek de en az bunun kadar tehlikeli." ifadesini kullandı.



Rusya'nın stratejik hedefi modernleşme



Medvedev makalesinde Moskova'nın Sovyet dönemini canlandırmaya çalıştığı ile ilgili iddialara da yanıt verdi. Rusya'nın dış politikasını nostaljinin yönetmemesi gerektiğini kaydeden Rusya lideri, "Rusya'nın stratejik uzun vadeli hedefi modernleşme. Rusya bu çerçevede dünyanın önde gelen ekonomisi ve nükleer bir güç olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konumunu korumak istiyor. Kendi çıkarlarına yönelik bir tehdit söz konusu olduğu zaman, buna karşı tüm gücü ile mücadele eder." dedi. Medvedev Rusya'nın dış politikadaki bu yaklaşımını geçen yıl ağustos ayında yaşanan savaşın ardından da açıkladığını hatırlattı.



Medvedev'e göre Rusya'nın beş büyük problemi



Rusya'nın iç sorunları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Medvedev, beş temel sorun olduğuna dikkat çekti. Ekonomik verimsizlik, sosyal alanda Sovyet dönemi kalıntılar, kırılgan demokrasi, demografik trend ve Kafkaslarda yaşanan istikrarsızlığı Rusya'nın temel sorunları olarak sıralayan Medvedev, Rusya gibi bir ülke için bile bu sorunların büyük olduğunu söyledi. On yıl öncesine göre gelişmeler kaydedildiğini ancak, bunun yeterli olmadığına dikkat çeken Rusya lideri, "Sosyal yapı ancak mevcut sistemi üretebildi. Bunu geliştiremedi. Alışkanlıklar ve yaşam standardında gelişmeler konusunda yeterli ilerleme sağlanmadı." eleştirisi getirdi.



Kafkaslar'da haydutlar böölgenin gelişmesine engel olamayacak



Kuzey Kafkaslarda gerçekleşen saldırıların uluslararası haydut gruplar tarafından yapıldığını kaydeden Medvedev, "Bölgenin sosyo ekonomik gelişmesi sağlandığında haydut grupların buralarda etkili olması mümkün değil. Ekonomik ve insani boyutlu programlar uygulamaya konuluyor. Federal ve bölgesel yetkililer endüstriyel gelişim, üretimin artırılması, sosyal alanda gelişmelerin sağlanması, eğitim ve kültürel alandaki gelişmelerden sorumlu." bilgisini verdi. Medvedev güvenlik güçleri ve kanunların haydutları etkisiz hale getirmek için sürdürdüğü mücadelenin de devam edeceğini belirtti.



Rusya'nın tarihinde Birinci Peter (Deli petro) ve Sovyet döneminde iki kez gelişim sürecini yaşadığını hatırlatan Medvedev, Rusya halkını gelecek nesiller için modern bir ülke kurmaya davet etti. Rusya liderine göre hiç bir dönemde olmadığı kadar bu gelişimi sağlayacak potansiyel güç var.