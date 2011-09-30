Rusya kalkan misillemesini yalanladı

T24 - Rusya ile İran'ın, Türkiye'de de radar sisteminin konuşlandırılacağı NATO'nun füze kalkanına karşı kendi kalkanlarını kuracağı yönündeki haber yalanlandı.



Rusya'nın NATO özel Temsilcisi Dimitriy Ragozin, Rusya ve İran'ın NATO'nun Avrupa'ya kurmayı planladığı füze kalkanına misillemede bulunarak kendi hava savunma kalkanlarını oluşturacağına dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.



Ragozin, Rus televizyonu 'Rassiya-24'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir haberi bir İran gazetesinde okudum. Ama doğru değil" diye konuştu.



Ragozin, stratejik güvenlikleri ve ulusal nükleer güçleriyle böylesine "hassas konuları" sadece askeri müttefikleriyle ele alabileceklerini söyledi.



Ragozin, "Bizim askeri müttefiklerimiz de Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne üye ülkelerdir. İran saygı duyduğumuz bir komşu ve birçok konuda partnerimiz olan bir ülke ama askeri bir müttefikimiz değil" dedi.



Bükreş'ten geçen salı günü yapılan açıklamada, ABD ile füze savunma sisteminin sınırları içindeki eski bir Sovyet üssüne yerleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamış, Moskova da bu gelişme üzerine Washington'dan bu sistemin Rusya'nın stratejik kuvvetlerini hedef almayacağına dair güvence istemişti.



İran'da yayımlanan Kayhan gazetesi, hafta başında gayri resmi kaynaklara dayanarak verdiği haberde, İran, Rusya ve Çin arasında "ortak bir füze sistemi kurulması için ciddi görüşmeler yürütüldüğünü" ileri sürmüştü.







