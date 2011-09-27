Rusya Kalaşnikof alımını durdurdu!

T24

Rus ordusu 1947'de geliştirilmesinden bu yana, saldırı tüfeği olarak adını yaratıcısı Mihail Kalaşnikof'dan alan AK-47'leri kullanıyor.Bu modelin yerini 1974'ten bu yana, yavaş yavaş AK-74'ler aldı. Bu dünyada en yaygın kullanılan silahlardan olan tüfeğin ileri modeli.Ancak Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov, ordunun yeni bir model geliştirilene dek bu yıl başka silah almayacağını duyurdu.Makarov "bu silahlar için talebin arza oranı, bire onun üzerinde" dedi. Aslında tüfeklerin üretildiği İzhevsk fabrikası, gelecek yıl yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.İzvestiya gazetesi ise savunma bakanlığının yeni Kalaşnikof alımlarını en azından 2014'e dek durdurduğunu yazdı.Gazete, sağlığından endişe edildiği için, bu kararın tüfeklerin 91'indeki yaratıcısından gizlendiğini kaydetti.Rusya'da ulusal kahraman kabul edilen Mihail Kalaşnikof'un geçen yılki 90. doğumgününü Rusya Başkanı Dimitri Medvedev bizzat kutlamıştı.Dünya genelinde şimdiye dek 100 milyon Kalaşnikof satıldı. Pek çok ordunun yanında, silahlı gruplar da bu hafif ve etkili silaha rağbet ediyor.