Rusya Kalaşnikof 2.0'la devrim yaratacak

T24 - Kriz bölgelerinde özellikle isyancıların vazgeçilmez silahı olarak bilinen kalaşnikof yeni serisiyle silah endüstrisinde devrime hazırlanıyor. Yeni kalaşnikof tek elle kullanılabilecek.



Kalaşnikof AK-47'lerin üreticisi Ischmasch şirketi "Kalaşnikof 2.0" adını verdiği tüfeği bu cuma günü tanıtacağını açıkladı.



Rus gazetesi İzvestia'nın haberine göre, yeni model kalaşnikoflar, "tek elle kullanılabilir" sloganıyla tanıtılacak.



Yeni silahla ilgili gazeteye açıklama yapan bir yetkili, "Bir asker yaralandığında ya da herhangi bir nedenle bir elini kullanamadığında operasyonda bu otomotik silahı tek elle rahatlıkla kullanabilicek. Yeni kalaşnikof bu imkanı sağlayacak" dedi.



Kalaşnikof'un üreticisi Ischmasch şirketi, Rusya ordusuna modern silahlar sağlayamadığı gerekçesiyle özellikle son yıllarda sert eleştirilere maruz kalıyordu.

100 milyon adet üretildi



Gerilla savaşlarında efsane silah olarak bilinen Kalaşnikof AK 47'ler dünyada en fazla üretilen silah tipi olarak da biliniyor. Şu anda dünya genelinde 100 milyon kalaşnikof silahın dolaşımda olduğu tahmin ediliyor.

60 ülke ordusu kullanıyor



Mihael Kalaşnikof, 1944 yılında tasarladığı silahın prototipini Moskova'daki Savaş Teknikleri Enstitüsü'ne gönderdiğinde bu kadar büyük bir başarıyı hayal dahi etmemişti. Sovyetler Birliği'nde ve daha sonra Rusya'da üretimine devam eden kalaşnikof silahları, dünyada 60 ülke ordusu tarafından kullanılıyor.





