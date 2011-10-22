-Rusya: Kaddafi'nin öldürülmesi Cenevre Konvansiyonu'nun ihlali MOSKOVA (A.A) - 21.10.2011 - Rusya, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinin, Cenevre Konvansiyonu'nun ihlali olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kaddafi'nin öldürülmesi konusunda radyoda yayınlanan söyleşisinde, hakikatlere ve uluslararası yasalara uyulması gerektiğini belirterek, Cenevre Konvansiyonu'nda, silahlı çatışmalarda uygulanması gereken uluslararası insani kuralların yazılı olduğunu hatırlattı. Lavrov, bu kurallara göre, savaş mahkumunun hiçbir koşul altında öldürülmemesi ve bu kişiye belli biçimde muamele edilmesi gerektiğini ifade ederek, Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu. -Safiye Kaddafi BM'den soruşturma açmasını talep etti- Kaddafi'nin karısı Safiye Kaddafi de, eşinin öldürülmesiyle ilgili BM'den soruşturma açmasını talep etti. Safiye Kaddafi, ''6 ay boyunca 40 ülkenin saldırganlığına karşı koyan Kaddafi ve oğullarının cesaretinden dolayı gurur duyduğunu'' ifade etti. Safiye ve Muammer Kaddafi'nin üç çocuğu Ayşe, Hannibal ve Muhammed'in Cezayir'e sığındıkları, Kaddafi'nin bir diğer oğlu Saadi'nin de Nijer'e sığındığı belirtilmişti.