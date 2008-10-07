Rusya İzlanda’ya kredi verecek

Hükümet bankalara el koydu!

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın vereceği kredinin vadesinin 3 ila 4 yıl olacağı, krediyle ilgili görüşmelerin aylar önce başladığı belirtildi.Açıklamada, bu kredinin merkez bankasının döviz rezervlerine önemli ölçüde katkıda bulunacağı ve değer kaybeden para birimini destekleyeceği ifade edildi.İzlanda hükümeti, ülkede kötüleşen durumu kontrol altına almaya ve krizin kötü vurduğu bankacılık sektöründe güveni sağlamaya çalışıyor.İzlanda'da dün, borsada büyük bankaların hisse işlemleri durdurulmuş ve İzlanda kronu Euro karşısında yüzde 25 değer kaybetmişti.Geçen hafta ülkenin üçüncü büyük bankası Glitnir bankasını devletleştiren hükümet, bugün de Landsbanki bankasının kontrolünü devraldı.Mali Denetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, hükümetin ülkenin ikinci büyük bankası Landsbanki bankasının kontrolünü devraldığı bildirildi.Açıklamada, hükümetin belirttiği gibi bankadaki bütün mevduatların tamamen garanti altında olduğu, Landsbanki'nin ülkedeki şubelerinin, çağrı merkezlerinin, otomatik para çekme makinalarının ve internet operasyonlarının işlem yapmaya devam edeceği belirtildi.