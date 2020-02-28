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Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Katil Rusya, katil Putin

Protestocu grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Sezgin Çelik, "Türk milletinin kahredici gazabını bekleyin" diye konuştu

28 Şubat 2020 05:10

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, ""Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın", "Katil Rusya, katil Putin", "Katil Putin hesap verecek" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Sezgin Çelik, İdlib'deki saldırı sonucu şehitlerin ve yaralı askerlerin bulunduğunu belirtti.

Çelik, bütün dünyanın yapılan saldırının arkasında Rusya ve rejim güçlerinin olduğunu bildiğini dile getirdi.

Polis ekipleri başkonsolosluk çevresinde güvenlik önlemi alırken, demir bariyerlerle çevrilen başkonsolosluk çevresinde çevik kuvvet polislerinin beklediği görüldü. 

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