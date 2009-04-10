T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, İsrail’den insansız uçak satın alıyor

10 Nisan 2009 03:00



Rusya'nın İsrail'den insansız uçak satın alımı konusunda anlaşma imzaladığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Vladimir Popovkin, Rus İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, "İsrail ile insansız uçak alımı konusunda anlaşma imzaladık" dedi.

Haberde, anlaşmanın detayları ve anlaşmanın miktarı konusunda bilgi verilmedi.
Ancak Rus Kommersant gazetesi, salı günü Rus askeri yetkililerine dayanarak yayımladığı haberde, Savunma Bakanlığının İsrail Havacılık Sanayisi (IAI) ile Bird-Eye 400 mini UAV (ağırlığı 5 kg, menzili 10 km), I-view MK150 UAV (160 kg, menzili 100 km) ve Searcher Mk II orta menzilli UAV (426 kg, menzili 250 km) tipi insansız uçakların alımıyla ilgili sözleşmeyi imzaladığını duyurmuştu.

Haberde, Moskova'nın şimdilik 50 milyon dolarla sınırlı tuttuğu uçakların alımıyla ilgili sözleşmede öngörülen paranın yarısını ödediği, sözleşmede teknik yardım ve askeri personelin bu konuda eğitiminin de öngörüldüğü kaydedilmişti.

Gazete, Rus yetkililerin İsrail'den insansız uçak satın alımına özellikle Gürcistan ile son çatışmalar sırasında Rus askeri operasyonlarının güvenilir istihbarat eksikliği yüzünden etkisiz kalmasından dolayı karar verdiğini belirtmişti.

Rus Hava Kuvvetleri, insansız uçak geliştirmek yaptığı birçok deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2011 yılında 400 km menzili olan ve 12 saat havada kalabilecek insansız uçak geliştireceğini açıklamıştı.

Rus haber ajansı RİA Novosti de, Rusya'da yapılan değişik değerlendirmelere göre, olası bir çatışma sırasında ordunun insansız 100 uçağa ve 10 kılavuz sistemine ihtiyacı bulunduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24