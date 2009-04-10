Rusya, İsrail’den insansız uçak satın alıyor





Rusya'nın İsrail'den insansız uçak satın alımı konusunda anlaşma imzaladığı bildirildi.



Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Vladimir Popovkin, Rus İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, "İsrail ile insansız uçak alımı konusunda anlaşma imzaladık" dedi.



Haberde, anlaşmanın detayları ve anlaşmanın miktarı konusunda bilgi verilmedi.

Ancak Rus Kommersant gazetesi, salı günü Rus askeri yetkililerine dayanarak yayımladığı haberde, Savunma Bakanlığının İsrail Havacılık Sanayisi (IAI) ile Bird-Eye 400 mini UAV (ağırlığı 5 kg, menzili 10 km), I-view MK150 UAV (160 kg, menzili 100 km) ve Searcher Mk II orta menzilli UAV (426 kg, menzili 250 km) tipi insansız uçakların alımıyla ilgili sözleşmeyi imzaladığını duyurmuştu.



Haberde, Moskova'nın şimdilik 50 milyon dolarla sınırlı tuttuğu uçakların alımıyla ilgili sözleşmede öngörülen paranın yarısını ödediği, sözleşmede teknik yardım ve askeri personelin bu konuda eğitiminin de öngörüldüğü kaydedilmişti.



Gazete, Rus yetkililerin İsrail'den insansız uçak satın alımına özellikle Gürcistan ile son çatışmalar sırasında Rus askeri operasyonlarının güvenilir istihbarat eksikliği yüzünden etkisiz kalmasından dolayı karar verdiğini belirtmişti.



Rus Hava Kuvvetleri, insansız uçak geliştirmek yaptığı birçok deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2011 yılında 400 km menzili olan ve 12 saat havada kalabilecek insansız uçak geliştireceğini açıklamıştı.



Rus haber ajansı RİA Novosti de, Rusya'da yapılan değişik değerlendirmelere göre, olası bir çatışma sırasında ordunun insansız 100 uçağa ve 10 kılavuz sistemine ihtiyacı bulunduğunu duyurmuştu.

