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Dünya

Rusya, İsrail ve Filistin'i ateşkes rejimine dönmeye çağırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi çevresindeki durumun kötüleşmesi nedeniyle İsrail ve Filistin’i ateşkes rejimine çağırdıklarını duyurdu

13 Kasım 2018 12:42

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi çevresindeki durumun kötüleşmesi nedeniyle İsrail ve Filistin’i ateşkes rejimine çağırdıklarını duyurdu.
Bakanlık, Gazze’deki durumun alevlenmesiyle ilgili haberleri derin bir endişeyle aldıklarını belirterek, bu krizin sivil halk arasında yeni kurbanlar verilmesi ve insani durumun çöküşünü tehdit eden büyük çaplı askeri çatışmaların yeniden başlamasına neden olabileceğini belirtildi ve “Filistinlilere ve İsraillilere derhal süresiz bir ateşkes rejimine geri dönme, sabır gösterme, ön görülemeyen sonuçlarla çatışmaları ortadan kaldıracak önlemler almaya çağırıyoruz” denildi.
Moskova’ya göre, şiddet spiralinin çözülmesi için Filistin saflarının birliğini mümkün olan en kısa zamanda yeniden kurmak ve İsrail ile Filistin arasındaki siyasi süreci Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları doğrultusunda sürdürmek gerekiyor.

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