Rusya: IŞİD petrol kaçakçılığını büyük ölçüde Türkiye'den yapıyor; BMGK yaptırım kararı alabilir

IŞİD’in yasadışı petrol ticaretinden günde ortalama 1.5 milyon dolar elde ettiğini belirten Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, petrol kaçakçılığının büyük ölçüde Türkiye üzerinden gerçekleştiğini iddia etti.

Sputnik't yer alan habere göre, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) dün yapılan oturumda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, IŞİD’in Türkiye toprakları üzerinden gerçekleştirdiği petrol kaçakçılığı faaliyetlerinin detaylarını anlattı. IŞİD’in kontrolündeki bölgelerden hammadde çıkışının sürdüğünü aktaran Çurkin, örgüte günlük 1.5 milyar dolar gelir sağlayan petrol kaçakçılığının büyük ölçüde Türkiye toprakları üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Çurkin şu ifadeleri kullandı:

“Petrol sevkiyatı için çoğunlukla tankerler kullanılıyor ve bu tankerler Karakamış, Akçakale, Cilvegözü ve Öncüpınar gibi sınır noktalarından geçiyor. Tankerlerin sayısı binleri buluyor. Petrol sevkiyatıyla Türk şirketleri de ilgileniyor. Türkiye’ye sokulan kaçak IŞİD petrolünün bir kısmı da Batman’da TÜPRAŞ’a ait petrol rafinerisine götürülüyor. Petrol akışının başlıca yol hatları, Akdeniz kıyısındaki Ceyhan ve diğer Türk limanları üzerinden yürütülüyor.”

"BMGK, Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alabilir”

Diğer taraftan Rusya’nın IŞİD’le mücadele için en kararlı tedbirleri almaya devam edeceğini vurgulayan Çurkin, Türkiye’ye de yaptırım getirebileceğini ifade etti. Çurkin, “BMGK, teröristlerin finansal kaynaklarını kesmek için yeteri kadar etkili tedbirler almadığının ortaya çıkması halinde Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alabilir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Terörle mücadele için ortak cephe kurulması’ çağrısını yineleyen Çurkin, “Terörle mücadele, tüm dünyanın uluslararası hukuk normları çerçevesinde güç birliği yapmasını gerektiriyor ve bu mücadelenin merkezinde de BMGK yer almalı” diye konuştu.