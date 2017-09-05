Rusya IŞİD'i Akdeniz'den vurdu

Rusya ordusu, Akdeniz'deki Amiral Essen fırkateyninden, Deyrül Zor yakınlarındaki IŞİD hedeflerine füze fırlattı.

Duvar'da yer alan habere göre Rusya, Suriye’de IŞİD kuşatmasının kırılmak üzere olduğu belirtilen Deyrül Zor kentine cruise füzeleri fırlattı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin Suriye ordusunun bölgedeki harekâtına yardım etmek için atıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Akdeniz’deki Rus fırkateyni Amiral Essen’den, Deyrül Zor yakınlarındaki IŞİD hedeflerine Kalibr cruise füzeleri fırlatıldı. Füzelerin, IŞİD’in komuta ve iletişim merkezlerini, silah depolarını, bir araç tamir noktasını ve çok sayıda militanı vurduğu belirtildi. Vurulan militanların, Rus ve eski Sovyet ülkelerinden olduğu da belirtildi.

Stratejik Deyrül Zor kenti, yaklaşık üç yıldır IŞİD kuşatması altında. Suriye yönetimi kentteki binlerce sivil ve askere bu süreçte havadan gıda ve silah yardımı gönderdi. Ordu geçen ay Deyrül Zor’a operasyon başlatırken, IŞİD kuşatmasının son haftalarda kırılmak üzere olduğu belirtiliyor.