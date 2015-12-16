Rusya: IŞİD'e ait 1200 dolu petrol tankerini imha ettik

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, silahlı kuvvetlerin Suriye'de 1200'den fazla dolu durumdaki petrol tankerini imha ettiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye'deki operasyonlara ilişkin açıklama yapan Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, sortilerden 145'inin füze taşıyıcı ve uzun menzilli bombardıman uçakları tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, tüm saldırıların teröristlerin kilit yapılanma bölgelerine, silah depoları ve militanların bulunduğu noktalara yapıldığını söyledi.

Rus askerlerinin Suriye'deki muhaliflerle sürekli olarak temas halinde olduğunu belirten Rudskoy, muhaliflerin terörist hedeflerine yönelik koordinatlarını verdiğini ifade etti. Suriye'de IŞİD'le 150 muhalif grubun savaştığını söyleyen Rus yetkili, "Suriye'de IŞİD'le savaşan 150 muhalif grup var. Suriye ordusunun IŞİD'e karşı başarısına bu muhalif gruplar katkıda bulunuyor" dedi. Rudskoy muhaliflerin safında 5 bin kişinin savaştığını söyledi.

Saldırıların önceliği

IŞİD'in gelir kaynaklarının kurutulması

Rudskoy'un açıklamasına göre Rus Silahlı Kuvvetleri Suriye'de 1200'den fazla dolu durumdaki petrol tankerini imha etti. Rusya'nın hava saldırılarını son birkaç haftadır yoğunlaştığını kaydeden Rus yetkili, saldırılarda önceliğin teröristlerin gelir kaynağının kurutulmasına verildiğini söyledi. Rudskoy, Rus jetlerinin son üç günde teröristlere ait 6 petrol yatağını ve 7 petrol tankeri konvoyunu imha ettiğini kaydetti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, "Halep bölgesinde, hükümet güçleri Kvayres havaalanı etrafındaki güvenlik bölgesini genişletmeye devam ediyor. Güneybatı yönünde İdlib'e doğru ilerleyiş sürüyor. Son bir haftada, çetelerin güçlü direnişine rağmen 9 yerleşim birimi ele geçirildi" bilgisini paylaştı.

"Terörist oluşumlar büyük kayıplar veriyor"

Rus savaş uçaklarının desteğiyle Suriye ordusunun tüm cephe boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü belirten Rudskoy, en şiddetli çatışmaların Lazkiye, Halep, Hama, Humus bölgeleriyle Şam yakınlarında yaşandığını dile getirdi. Rudskoy, "Terörist oluşumlar büyük kayıplar veriyor" dedi.

Rudskoy, Özgür Suriye Ordusu'nda yer alan Ganim birliğine ve Demokratik Güçler'e destek olarak Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü IŞİD'e ait 17 hedefi vurduklarını söyledi. Yetkili, "Tarafsız kontrol verilerine göre Rus savaş uçakları 150'den fazla militanı ve 11 askeri teçhizatı yok etti" dedi.

Rus yetkili ayrıca El-Karatyen ve Palmira bölgelerinde Çöl Aslanları ile Kalamun birliklerine destek olarak 18 IŞİD hedefinin vurulduğunu ifade etti.