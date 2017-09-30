Rusya: IŞİD ve Fetih el Şam'a son aylardaki en büyük darbeyi vurduk

IŞİD ve Fetih el Şam'ın (eski adıyla El Nusra Cephesi) son günlerde devam eden Suriye'nin batı ve doğu kesimlerine saldırma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, iki örgütün son birkaç ay içindeki en ağır darbeyi aldığını açıkladı.

Konaşenkov, "IŞİD ve Fetih el Şam'ın son günlerde devam eden Suriye'nin batı ve doğu kesimlerinde saldırı düzenleme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Teröristlerin Deyr ez Zor ve İdlib'deki Suriye mevzilerine zaman ve doğrultu bakımından koordineli olarak gerçekleştirdiği saldırılar Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle başarılı bir şekilde püskürtüldü ve tüm militanlar öldürüldü" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin etkili eylemleri sonucunda IŞİD ve Fetih el Şam'ın muharebe kabiliyetine önemli bir darbe vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, bunun son aylarda iki örgütün aldığı en büyük darbe olduğunu vurguladı.

"10 günde 2.359 militan öldürdük"

Öte yandan Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin 19-29 Eylül tarihlerinde 2.359 militanı öldürdüğünü, yaklaşık 2.700 militanıysa yaraladığını kaydetti.

"Öldürülen militanların 400'den fazlası Rusya ve BDT'den"

Öldürülen militanların 16'sının çeşitli rütbelerdeki saha komutanları olduğunu da aktaran Konaşenkov, 400'den fazla militanın Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden olduğunun altını çizdi.

"67 sığınak, 51 mühimmat deposu, 17 cihat mobil imha edildi"

Rus yetkili, operasyonlar sonucunda 67 sığınağın, 27 tankın, 21 çoklu roketatar sistemi, 149 ağır silah yüklü aracın, 17 'cihat mobil'in ve 51 mühimmat deposunun imha edildiğinin de altını çizdi.