T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: IŞİD Musul'dan Suriye'ye çekilirse askeri kararlar alırız

"Musul'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

18 Ekim 2016 17:59

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD'in Musul'dan Suriye'ye çekilmeleri halinde askeri ve siyasal alanda kararlar alabileceklerini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Lavrov, Moskova'da Paraguaylı mevkidaşı Eladio Loizaga ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Musul'un çevresinin tamamen sarılmamasından ötürü oluşan koridor, IŞİD unsurlarının Irak'tan ve Musul'dan Suriye'ye çekilmesi riskini oluşturuyor. Biz tabiki durumu değerlendireceğiz ve eğer böyle bir şey gerçekleşirse, askeri ve siyasi anlamda kararlar alacağız" dedi.

Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunu takip ettiklerini belirten Lavrov, Birleşmiş Milletler'in yeni göç dalgası oluşabileceği uyarısına dikkati çekerek, "Umarım bu konular operasyonları hazırlayanlar tarafından hesap edilmiştir. Ancak şimdilik çok fazla soru işareti var" ifadelerini kullandı.

 

Halep'teki ateşkes

 

Lavrov, Rusya ve Esad rejimine ait hava kuvvetlerinin Suriye’nin Halep şehrinde bugünitibarıyla operasyonlarını durdurmasına değinerek şunları söyledi:

"Operasyonları durdurma kararı uygulanmaya başlandı. Bu ara, ABD ve diğer bazı ülkeler tarafından desteklenen grupların Nusra'dan ayrılması için iyi niyet işareti olarak değerlendirilebilir. Bu ayrışma farklı şekillerde yapılabilir. Lozan'daki görüşmede bu konuda uzmanlar düzeyinde çalışma yürütülmesi kararı alındı ve ilk toplantı yarın Cenevre'de düzenlenecek."

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Halep'te operasyonlarını durdurma kararı alarak, ABD'ye daha önceki anlaşmaları yerine getirmek için "bir şans daha" verdiğini söyledi.

ETİKETLER

Sergey LavrovRusyaSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24