Rusya: IŞİD Musul'dan Suriye'ye çekilirse askeri kararlar alırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD'in Musul'dan Suriye'ye çekilmeleri halinde askeri ve siyasal alanda kararlar alabileceklerini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Lavrov, Moskova'da Paraguaylı mevkidaşı Eladio Loizaga ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Musul'un çevresinin tamamen sarılmamasından ötürü oluşan koridor, IŞİD unsurlarının Irak'tan ve Musul'dan Suriye'ye çekilmesi riskini oluşturuyor. Biz tabiki durumu değerlendireceğiz ve eğer böyle bir şey gerçekleşirse, askeri ve siyasi anlamda kararlar alacağız" dedi.

Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunu takip ettiklerini belirten Lavrov, Birleşmiş Milletler'in yeni göç dalgası oluşabileceği uyarısına dikkati çekerek, "Umarım bu konular operasyonları hazırlayanlar tarafından hesap edilmiştir. Ancak şimdilik çok fazla soru işareti var" ifadelerini kullandı.

Halep'teki ateşkes

Lavrov, Rusya ve Esad rejimine ait hava kuvvetlerinin Suriye’nin Halep şehrinde bugünitibarıyla operasyonlarını durdurmasına değinerek şunları söyledi:

"Operasyonları durdurma kararı uygulanmaya başlandı. Bu ara, ABD ve diğer bazı ülkeler tarafından desteklenen grupların Nusra'dan ayrılması için iyi niyet işareti olarak değerlendirilebilir. Bu ayrışma farklı şekillerde yapılabilir. Lozan'daki görüşmede bu konuda uzmanlar düzeyinde çalışma yürütülmesi kararı alındı ve ilk toplantı yarın Cenevre'de düzenlenecek."

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Halep'te operasyonlarını durdurma kararı alarak, ABD'ye daha önceki anlaşmaları yerine getirmek için "bir şans daha" verdiğini söyledi.