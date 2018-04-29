Rusya: IŞİD lideri Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz

Rusya Savunma Bakanlığı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin, Rus güçlerinin Suriye'de 28 Mayıs'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mayıs ayı sonlarında IŞİD liderlerinin Rakka'nın güneyindeki dış mahallelerin birinde toplantı yaptığı yönünde istihbarat alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu bilginin doğruluğu araştırılırken, toplantının militanların Rakka'yı 'güney koridoru' üzerinden terk edebilecekleri olası yolların değerlendirilmesi için düzenlendiği ihtimali gündeme geldi" denildi.

Elde edilen bilgilere göre toplantıya Bağdadi'nin de katıldığı ifade edildi. Ancak Bakanlık, bu bilgiyi teyit etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Su-35 ve Su-34 savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda IŞİD askeri konseyi olarak bilinen grubun üyeleri olan en üst düzey komutanların yanı sıra 30 orta rütbeli yöneticisi ile onları koruyan 300 kadar militanın da öldürülmüş olabileceğini belirtti.

IŞİD liderinin bir süredir nerede olduğu bilinmiyordu. Ancak Bağdadi'nin Ekim 2016'da Irak ordusu ve Şii milisler ile peşmerge güçlerinin Musul'u IŞİD'den geri almak amacıyla başlattığı operasyon öncesinde bu kentte olduğu düşünülüyordu.