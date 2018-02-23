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Dünya

Rusya: IŞİD Karşıtı Koalisyon'un Fetih el Şam'ı hedef aldığına dair bir kanıt yok

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Militanların, Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören BMGK karar tasarısına uyacağı konusunda kanıt sunmadığını" söyledi

23 Şubat 2018 20:16

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanlarını hedef aldığını gösteren bir kanıta sahip olmadıklarını söyledi.

Moskova'da Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'da giderek kötüye giden durumla ilgili olarak yaptığı açıkalmada Suriye'de ateşkesin önündeki ana engelin Fetih el Şam militanları olduğunu  söyledi.

Lavrov teröristlerin ateşkese bağı kalacağının bir garantisi bulunmadığını vurguladı.

"Bu örgüte dokunmuyorlar"

Koalisyonun Fetih el Şam'ı düşman olarak gördüğüne dair bir kanıta sahip olmadıklarını kaydeden Lavrov, "Bu örgüte dokunmuyorlar. Koalisyonun Fetih el Şam'ı askeri faaliyetlerinin gerçek hedefi olarak gördüğüne dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Kuveyt tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve Suriye'de insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısını yorumlayan Lavrov, tasarıyı desteklemeye hazır olduklarını ancak belgede ateşkes garantisi verilmediğini söyledi.

"Tasarı militanların ateşkese uyacağına dair kanıt sunmuyor"

"Tasarı, militanların ateşkese uyacağı ve Şam'daki yerleşim birimlerini bombalamayacağı konusunda bir garanti sunmuyor. Tasarının uygulanabilir olması için, bizim sunacağımız formül üzerinden metinde uzlaşma sağlanmalı. Formülümüz, Doğu Guta'daki ve dışındaki tarafların vereceği garantiyle ateşkesin başlamasını gerçekçi kılıyor ve bir temele dayandırıyor" diye devam eden Lavrov, söz konusu garantilerin başta Doğu Guta'daki aşırılık yanlısı gruplar üzerinde nüfuzu bulunanlar olmak üzere, dış aktörlerin vereceği garantilerle pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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